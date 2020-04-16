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تمديد حظر التجوال في إقليم كردستان إلى 23 أبريل بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

 

وبحسب وكالة "أ ش أ"، أفادت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس- بأنه تقرر تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، فيما يسري منع التجول التام يومياً ما بين الساعة السادسة مساء وإلى منتصف الليل من كل يوم.

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