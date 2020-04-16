شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حظر التجوال في إقليم كردستان إلى 23 أبريل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "أ ش أ"، أفادت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس- بأنه تقرر تمديد حظر التجول في محافظات الإقليم إلى 23 من الشهر الجاري، فيما يسري منع التجول التام يومياً ما بين الساعة السادسة مساء وإلى منتصف الليل من كل يوم.