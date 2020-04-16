شكرا لقرائتكم خبر عن سكان دبى يحيون جهود الشرطة والجهات الحكومية بالهتافات والصفير..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى تبذل شرطة دبي و الجهات الحكومية المختصة الجهود خلال فترة التعقيم الوطني لمواجهة فيروس كورونا، شارك سكان عمارات بمنطقة فريج المرر و شارع المصلى بالهتافات والصفير تقديراً لجهودهم.

ونشر المكتب الاعلامى لحكومة دبى، فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً :" سكان البنايات بمنطقة فريج المرر وشارع المصلى في دبي يحيون الجهود الكبيرة التي تقوم بها شرطة دبي والجهات الحكومية المختصة من أجل الحفاظ على الصحة العامة".

يشار إلى أن هيئة الصحة بدبي حولت مركز التجارة العالمي إلى مستشفى ميداني لمصابي فيروس كورونا، حسب ما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية.

ويتسع المستشفى الميداني لأكثر من 3000 سرير، 800 منها مخصصة للعناية المركزة، وهذا قد يجعله أكبر مستشفى في الشرق الأوسط.

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يذكر أن مبنى مركز التجارة العالمي هو من أقدم ناطحات السحاب في المدينة، وتم بناؤه في عام 1979. وقد اعتبر في حينه أطول مبنى في دبي، وظل وجهة للعديد من الزوار كما يعتبر من معالم المدينة الحضارية،

يشار أن وزارة الصحة و وقاية المجتمع و وزارة الداخلية بدولة الإمارات، أكدت اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وذلك حرصًا على استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري، ويأتي القرار أيضاً بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.