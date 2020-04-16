شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يعفي والي الخرطوم من منصبه ويكلف وزيرا بتسيير مهامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إعفاء والي الخرطوم الفريق أحمد حماد، وكلف وزير ديوان الحكم الاتحادي بتسيير مهامه، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

فى غضون ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن القوات المسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد، وتعمل على رفعة السودان وحمايته.



وقال دقلو، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء بعد عقد أول اجتماع للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسته: "نقول لمروجي الفتن والشائعات: إن القوات المسلحة هي الدعم السريع، والدعم السريع هو القوات المسلحة، وهمنا واحد هو صون أمن البلد واستقراره".

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وفي السياق ذاته، قال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، إن عمليات النقل والانتداب وإنهاء الانتداب داخل القوات المسلحة تعد أمرًا طبيعيًا.



وأضاف أبو هاجة أن إنهاء انتداب بعض الضباط بـ"الدعم السريع" أو انتدابهم كما تم قبل أشهر يأتي في هذا الإطار، لافتًا إلى أن قوات الدعم السريع هي إحدى تشكيلات القوات المسلحة.



كانت القوات المسلحة السودانية قد أكدت أنها لن تسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني، داعيةً إلى عدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى.