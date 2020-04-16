شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الجزائر بالقاهرة تدعو رعاياها العالقين للتسجيل من أجل إعادتهم للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سفارة الجزائر بالقاهرة، اليوم الخميس، الجزائريين المقيمين بالجزائر والعالقين بمصر والراغبين في العودة للجزائر إلى الإسراع في التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية.

وبحسب وكالة "أ ش أ"، ذكرت السفارة الجزائرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - "تنهي سفارة الجزائر بالقاهرة إلى علم جميع الجزائريين المقيمين بالجزائر والعالقين بجمهورية مصر العربية (لأغراض أخرى غير الإقامة)، أن اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بمتابعة جائحة (كورونا) المستجد قد وضعت قاعدة بيانات إلكترونية لفترة زمنية محدودة للتسجيل عبر موقع وزارة الداخلية الجزائرية أو الرابط المباشر: www.services.interieur.gov.dz".