كورونا.. ارتفاع الوفيات في مصر إلى 196 والمغرب 130

تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

ارتفع إجمالي وفيات كورونا في مصر والمغرب، الخميس، إلى 196 في الأولى و130 في الثانية.

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات كورونا إلى 196 بعد تسجيل 13 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم تسجيل 168 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 2673.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 196 وفاة و596 حالة تعاف.

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وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 130 بعد تسجيل 3 حالات.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة، في تصريح صحفي، إن الإصابات ارتفعت إلى 2283 بعد تسجيل 249 إصابة.

وأوضح اليوبي أن إجمالي الإصابات بينها 130 وفاة و249 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و143 ألفا، توفي منهم أكثر من 143 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 540 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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