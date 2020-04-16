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قطر تعلن استعدادها لمساعدة الجزائر في مواجهة كورونا

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الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعرب أمير قطر تميم بن حمد، الخميس، عن استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة انتشار فيروس .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال البيان إن الرئيس تبون تلقى عصر الخميس، مكالمة هاتفية من الأمير تميم استفسر خلالها الأخير عن جهود الجزائر للتصدي لتفشي كورونا.

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وأشار أن الأمير تميم جدد استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلّب على هذه الجائحة.

من جانبه، عبر الرئيس الجزائري عن شكره لموقف أمير قطر الذي يدلّ على عمق الأواصر والروابط الجامعة بين شعبي بلديهما.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالميا قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا.

وحتى مساء الخميس، سجلت الجزائر 348 وفاة بالفيروس من إجمالي إصابات بلغ 2268، حسب بيانات وزارة الصحة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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