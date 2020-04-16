كورونا.. تونس تدعو المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية ماليا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

دعت تونس "المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى توفير الدعم المالي الملائم للبلدان النامية لمساعدتها على مواجهة وباء كورونا ومعالجة تداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية عقب مشاركة وزير الخارجية نور الدين الري، عبر تقنية الفيديو، في اجتماع لـ"الحلف من أجل العمل متعدّد الأطراف"، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الحلف في مواجهة جائحة "كورونا" عالميا.

كما دعت تونس مختلف الأطراف المعنية إلى تخفيف العبء الذي تمثّله الديون بالنسبة للبلدان النامية، خاصّة الإفريقية منها.

وتم إطلاق "الحلف من أجل العمل متعدد الأطراف"، في 2 أبريل/نيسان 2019 قبل نحو عام بمبادرة مشتركة من ألمانيا وفرنسا، ويضم الكثير من دول العالم شمال وجنوب المتوسط، وتونس أحد أعضائه.

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ويجمع التحالف شركاء من جميع أنحاء العالم لديهم مصلحة مشتركة في نظام متعدد الأطراف قائم على احترام القانون الدولي.

وذكّر الوزير "الري"، بالمبادرة التي تقدم بها الرئيس التونسي قيس سعيد، لتفعيل دور الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها المختصة من أجل مواجهة تداعيات كورونا ومشروع القرار الذي تقدمت به تونس إلى مجلس الأمن ليضطلع بدوره الوقائي باعتبار أنّ هذه الجائحة تمثّل تهديدا للسّلم والأمن الدوليّيْن.

وجدّد بهذه المناسبة رؤية تونس بهذا الشأن التي تدعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة عالمية ومنسقة قائمة على قيم التعاون والتضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الدولية في ظل عجز الدول على مجابهة هذه الجائحة فرادى.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و144 ألفا، توفي منهم أكثر من 143 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 543 ألفا، حسب موقع "Worldometer".

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