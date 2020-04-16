إصابة فلسطينيين اثنين باعتداءات مستوطنين وسط الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أصيب فلسطينيان بجروح، مساء الخميس، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان، إن طواقم الإسعاف، التابعة لها، نقلت فلسطينيين أصيبا نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما في قرية "جيبيا" قرب مدينة رام الله، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق، أفاد شهود لمراسل الخليج 365، أن الشقيقين موسى وعيسى قطاش، تعرضا لاعتداء بالضرب من قبل مجموعة مستوطنين أثناء عملهما في أرضهما بقرية جيبيا، المحاذية لمستوطنة "حلاميش".

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وذكر الشهود أن الشقيقين أصيبا بجروح في الرأس والقدمين إلى جانب تكسر أسنان أحدهما.

وبشكل متواصل، يتعرض سكان الضفة الغربية، لاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بحسب منظمات حقوقية ومسؤولين فلسطينيين وشهود عيان.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

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