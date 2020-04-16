الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي في بغداد

بغداد/ حيدر قره ألب/ الخليج 365- أوضح السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز أن المسؤولين العراقيين أبلغوه انزعاجهم من العمليات العسكرية التركية في الآونة الأخيرة ضد أهداف "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

- لفت أنه أوضح للجانب العراقي أن تركيا استمدت شرعية عملياتها ضد أهداف "بي كا كا" شمالي العراق من القانون الدولي ومبدأ الدفاع عن النفس المشروع الوارد بميثاق الأمم المتحدة

- شدد في اللقاء على أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة بكل حزم عبر استخدام حقها في الدفاع المشروع عن النفس، طالما لم يتم إنهاء تهديد "بي كا كا" الموجه ضدها

- أشار إلى أن معسكر مخمور (جنوب الموصل) تحول إلى وكر للإرهاب، ونقل للجانب العراقي ضرورة إيجاد حل للمشكلة المتعلقة بالمعسكر في أقرب وقت



دعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفير التركي فاتح يلدز، إلى مقرها، على خلفية عمليات الجيش التركي ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

وأوضح السفير التركي لدى بغداد، في تصريح للأناضول عقب محادثاته في مقر الخارجية، أن المسؤولين العراقيين أبلغوه انزعاجهم من العمليات العسكرية في الآونة الأخيرة ضد أهداف "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

وأشار يلدز، أنه أكد خلال اللقاء على التهديد الذي تشكله "بي كا كا" ليس على تركيا فقط وإنما على العراق والمنطقة أيضًا.

وبين أنه أوضح للجانب العراقي أن تركيا استمدت شرعية عملياتها ضد أهداف "بي كا كا" شمالي العراق من القانون الدولي ومبدأ الدفاع عن النفس المشروع الوارد بميثاق الأمم المتحدة.

Advertisements

ولفت يلدز، إلى أنه شدد في اللقاء، على أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة بكل حزم عبر استخدام حقها في الدفاع المشروع عن النفس، طالما لم يتم إنهاء تهديد "بي كا كا" الموجه ضدها.

وذكر يلدز، أن معسكر "مخمور" (جنوب الموصل) فقد من زمن بعيد صفته كمعسكر إنساني، وأن المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة قبلت ذلك.

وأردف: "معسكر مخمور تحول إلى وكر للإرهاب، ونقلتُ للجانب العراقي ضرورة إيجاد حل للمشكلة المتعلقة بالمعسكر في أقرب وقت".

وأكد يلدز، أن تركيا تحترم وحدة التراب العراقي وسيادته، وأنها تنتظر من بغداد القيام بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.