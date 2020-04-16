رئيس الوزراء السوداني يعفي حاكم الخرطوم‎ من منصبه

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

قرر رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، الخميس، إعفاء والي الخرطوم، الفريق أحمد عبدون حماد، من منصبه.

وأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، بأن حمدوك، قرر تكليف وزير ديوان الحكم الاتحادي، يوسف ادم الضي، بتسيير مهام والي الخرطوم، إلى حين تعيين والي جديد.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول سبب إعفاء عبدون.

لكن في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، طالب الولاة المكلفون، خلال اجتماعهم مع وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين بدلاً منهم.

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وأجمع الولاة العسكريون على أن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، في إشارة إلى كونهم قادة الحاميات العسكرية بالولايات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، حينها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كلف رئيس المجلس العسكري الانتقالي، آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة حاليا)، قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الولاة في ولايات البلاد الـ 18.

وحكومة عبد الله حمدوك الراهنة، أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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