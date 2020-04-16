كورونا.. ارتفاع وفيات الجزائر إلى 348 والعراق إلى 80

عواصم عربية/ مراسلون/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الجزائر إلى 348، والعراق إلى 80، الخميس، إثر تسجيل 12 حالة في الأولى وحالة واحدة في الثانية.

في الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، إنه "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2268 إصابة من ضمنها 348 وفاة".

وأوضح فورار، في الإيجاز الصحفي اليومي لحصيلة كورونا، أنه منذ الأربعاء ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 783 من إجمالي المصابين وذلك بعد تسجيل 75 حالة شفاء جديدة.

Advertisements

والأربعاء، قال الرئيس عبد المجيد تبون، في رسالة خاطب فيها شعبه بمناسبة يوم العلم، إن "ساعة الفرج من الأزمة الصحية اقتربت"، داعيا إلى عدم التراخي والتمسك بالحجر والانضباط لتسريع انحسار الوباء.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة واحدة و19 إصابة بالفيروس إضافة إلى 44 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما رفع مجمل الإصابات إلى 1434 منها 80 وفاة و856 حالة تعاف.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و129 ألفا، توفي منهم أكثر من 142 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 539 ألفا، حسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.