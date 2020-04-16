"أوقاف القدس" تمدد إغلاق "الأقصى" خلال رمضان بسبب كورونا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، الخميس، تمديد إغلاق المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، ضمن تدابير منع تفشي فيروس كورونا.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في بيان، إنه "في ظل استمرار تفشي كورونا، قرر المجلس ‏تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان".

وأضاف المجلس: "يأتي القررا تماشيا مع الفتاوي الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار الوباء".

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أغلقت الأوقاف الإسلامية بالقدس المسجد الأقصى، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

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وهذه المرّة الأولى التي يغلق فيها المسجد الأقصى لهذه الفترة من الزمن.

وقبل ذلك أغلق المسجد ليوم واحد، بعد إحراقه عام 1969، على يد شخص أسترالي، ثم أغلقته الشرطة الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة الماضية، بداعي تنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار قرب بواباته، ولكن هذه الإغلاقات كانت لساعات أو يومين على الأكثر.

وبحسب آخر إحصائية للحكومة الفلسطينية، فإن هناك ما لا يقل عن 81 مصابًا فلسطينيًا بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية المحتلة.



وحتى الخميس، سجلت إسرائيل 12591 إصابة بكورونا منهم 142 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.