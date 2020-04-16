القدس/ سعيد عموري / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 142.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إنه تمّ تسجيل وفاة لمسنّ يبلغ 85 عامًا في مدينة رعنانا (وسط)، ليرتفع عدد الوفيات منذ صباح الخميس إلى 12.
وحسب آخر إحصائية للوزارة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، ارتفع إلى 12758 إصابة، بينهم 181 بحالة "حرجة" و158 بحالة "متوسطة".
وإجمالي الإصابات يضم 142 وفاة وألفين و624 حالة تماثلت للشفاء.
في السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن "نسبة البطالة في إسرائيل وصلت 26.25 بالمئة بسبب كورونا".
وأضافت أنه منذ بداية أبريل/نيسان الجاري، تقدم أكثر من 100 ألف شخص بطلبات بطالة للحكومة، ليرتفع العدد الكلي للمتقدمين إلى أكثر من مليون.
وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و143 ألفا، توفي منهم أكثر من 143 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 540 ألفا، حسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 12وفاة في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 142 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.