كورونا.. 12وفاة في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 142

القدس/ سعيد عموري / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا، الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 142.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إنه تمّ تسجيل وفاة لمسنّ يبلغ 85 عامًا في مدينة رعنانا (وسط)، ليرتفع عدد الوفيات منذ صباح الخميس إلى 12.

وحسب آخر إحصائية للوزارة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، ارتفع إلى 12758 إصابة، بينهم 181 بحالة "حرجة" و158 بحالة "متوسطة".

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وإجمالي الإصابات يضم 142 وفاة وألفين و624 حالة تماثلت للشفاء.

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن "نسبة البطالة في إسرائيل وصلت 26.25 بالمئة بسبب كورونا".

وأضافت أنه منذ بداية أبريل/نيسان الجاري، تقدم أكثر من 100 ألف شخص بطلبات بطالة للحكومة، ليرتفع العدد الكلي للمتقدمين إلى أكثر من مليون.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و143 ألفا، توفي منهم أكثر من 143 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 540 ألفا، حسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.