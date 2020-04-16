مستشفى الصداقة التركي يستقبل 126 مريضا عائدا لغزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، إن 126 مريضا فلسطينيا مستضافين في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، من العائدين إلى القطاع، عبر معبر رفح البري (جنوب) مع مصر، لقضاء فترة الحجر الصحي.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الصحة، في القطاع خلال مؤتمر صحفي إن "وزارة الصحة تتابع صحياً 1633 مستضافا داخل 23 مركزاً للحجر الصحي وجميعهم بحالة جيدة من بينهم 126 حالة مرضية مختلفة في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني".



والإثنين الماضي، أنهت وزارة الصحة الفلسطينية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، تجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، لاستضافة المرضى من العائدين إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري (جنوبا)، لقضاء فترة الحجر الصحي، حتى التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.



وموّلت الحكومة التركية، بناء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، (2011-2017)، والذي يعد أكبر المشافي في فلسطين، حيث تبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا.



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وأضاف القدرة، أن "القطاع الصحي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار الأجهزة الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة".



ولفت إلى أن "الحصار الإسرائيلي يشكل عذابات مستمرة بحق قطاع غزة ويجب أن تستنهض كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لإنهائه وتوفير المتطلبات الصحية العاجلة لمواجهة جائحة كورونا".



ويعاني قطاع غزة المحاصر من إسرائيل للعام الـ13 على التوالي، مع ضعف في النظام الصحي، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.



وسبق أن أعلنت وزارة الصحة بالقطاع تسجيل 13 إصابة بكورونا في غزة.

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