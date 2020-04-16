“شرطة الرياض” تكشف هوية مزوري تصاريح “منع التجول”

كشفت شرطة منطقة الرياض اليوم (الخميس)، تفاصيل جديدة بشأن القبض على مزوري تصاريح منع التجول، التي تمنحها وزارة الداخلية لمن تتطلب ظروفهم الخروج من المنزل في أوقات المنع.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة الرياض شاكر التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن الإطاحة بأربعة أشخاص وهم مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة 3000 ريال للتصريح الواحد.

وأوضح التويجري أنه قبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم 31 تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه معهم بقيمة 93 ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع.

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.