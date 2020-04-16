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«النيابة العامة»: السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تزوير «تصريح التنقل»

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرتالنيابة العامةمن استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروسفي تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

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وأكدت النيابة في تغريدة على موقع تويتر أن تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول ،أو العبث ببياناتها يعد تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة، ويقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وشددت النيابة العامة على أن مرتكب جريمة تزوير تصريح التنقل يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة نصف مليون ريال.

 

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