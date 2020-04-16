وزيرا الخارجية الكويتى والأمريكى يؤكدان أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تبعات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وبحسب "أ ش أ"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي من نظيره الأمريكي، جرى خلاله بحث آخر التطورات المتسارعة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين نحو التصدي لتداعياته.

ومن ناحيته، جدد وزير الخارجية الكويتي تضامن الكويت مع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، متمنيا للولايات المتحدة وشعبها الصديق السلامة وتجاوز هذه الأزمة.



وبدوره، أعرب بومبيو عن دعم وإشادة الولايات المتحدة الأمريكية بالإجراءات التي تتخذها الكويت تجاه التصدي لهذا الوباء، متمنيا للجميع السلامة من تداعياته.



كما استعرض الوزيران- خلال الاتصال الهاتفي- أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على عمقها وتميزها، والحرص المشترك على تطوير وتعزيز تلك العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة كافة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.