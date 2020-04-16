شكرا لقرائتكم خبر عن سجون الاحتلال الإسرائيلى تعيد 9 أسرى إلى "عوفر" بعد حجرهم ونقلهم لنحو أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 9 أسرى إلى سجن "عوفر"، بعد أن حجرتهم في العزل، ونقلتهم إلى عدة سجون، من بينهم أحد الأسرى الأشبال، وهم ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب بفيروس "كورونا" نور الدين صرصور.
وبحسب وكالة "أ ش أ"، أوضح نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس - أن إدارة السجون لم تأخذ منهم عينات، وما قامت به طوال الفترة الماضية، فقط معاينتهم عبر قياس درجة الحرارة، ووفقاً للمعلومات فإن الوضع الصحي الظاهري للأسرى التسعة جيد.
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