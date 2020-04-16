شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل أممى: الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل لإجلاء مخالفي قانون الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، أن الحكومة الكويتية لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي قانون الإقامة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، شدد الشيخ - في بيان صحفي، تعقيبا على زيارة كل من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدكتور سامر حدادين، لأحد مقار الإيواء المخصصة لمخالفي قانون الإقامة في الكويت - على ثقته التامة في نهج الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد، في تعزيز رؤية الكويت، باعتبارها دولة إنسانية وعدل وقانون، مشيرا الى أن ذلك تجلى أخيرا في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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ورحب بجهود الكويت الحثيثة في تقنين وضع مخالفي قانون الإقامة، وفق المعايير المتبعة من قبل وزارة الداخلية الكويتية، لإنهاء معاناة ضحايا تجار الإقامات، مجددا التأكيد على ما أوضحه حدادين خلال الزيارة، أن حكومة الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي الإقامة، مشددا في الوقت نفسه، على أنه لا تنطبق عليهم صفة اللجوء.

وأوضح الشيخ أن وفدا من الأمم المتحدة، مكونا من عريقات وحدادين، شارك في زيارة إلى مقر إيواء مخالفي قانون الإقامة المخصص في مدرسة طارق السيد رجب المتوسطة للبنين بمنطقة الصليبيخات؛ وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان بالإنابة طلال المطيري، وقائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة اللواء عابدين العابدين، والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة توحيد الكندري.

وأشار الى أنه تم تخصيص هذا المقر لإيواء مخالفي الإقامة الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلادهم؛ حيث يتم توفير خدمات شاملة لهم أثناء مدة بقائهم حسب المعايير الدولية، وتتضمن غرفا للنوم، ووحدة طبية، وثلاث وجبات يومية، لافتا الى أن الكويت أعلنت أخيرا شهر أبريل، كفترة سماح لمخالفي قانون الإقامة للعودة الطوعية إلى بلادهم، دون تكبد دفع أي مخالفات نقدية، بالإضافة إلى التكفل بتكاليف السفر.