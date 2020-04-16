فيديو.. شرطة أبو ظبى تحذر من عمليات الاحتيال عن طريق فوز غير متوقع بجائزة كبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار سلامة المواطنين وحمايتهم من عدم الوقوع ضحايا لعمليات النصب والخداع وسرقة الأموال، حذرت شرطة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، من عمليات الاحتيال التي تفاجئك بفوز غير متوقع بجائزة كبرى، حيث يطلب من الضحية معلومات شخصية و بيانات البطاقة الائتمانية لاختراق حسابك وسرقة أموالك.

ونشرت شرطة أبو ظبى "فيديو" تمثيلى" عبر حسابها من موقع تويتر، وعلقت ثائلة: "احذر من عمليات احتيال التي تفاجئك بفوز غير متوقع بجائزة كبرى، سيطلب منك معلومات شخصية وبيانات البطاقة الائتمانية لاختراق حسابك وسرقة أموالك.

تذكر إذا كان الأمر مبالغاً به لدرجة يصعب تصديقها، فإنه على الأغلب غير حقيقي!".

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يشار إلى أن شرطة أبو ظبى عبر حسابها على تويتر وفيس بوك، حذرت من خلال مشاهد حقيقية توضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وذلك ضمن حملة "درب السلامة"، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، لتوعية السائقين بضرورة الالتزام بخط السير الإلزامى عند التقاطعات، وعدم الانشغال بغير الطريق تفادياً لوقوع الحوادث.

كما حذرت من قبل من مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة، متضمنة رسائل نصية صغيرة، تحاكى مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور، وتقدم له إغراءات وهمية بمميزات للتعاون مع جهات حكومية عبر مواقعها الإلكترونية.

كما نبهت من وجود روابط، تطلب من المتصفح دفع مبالغ مالية كغرامة لقيامه بتصفح مواقع غير لائقة بشعار شرطة أبو ظبى فى موقع وهمى.

وحثت أفراد المجتمع، إلى تجنب الإفصاح بتاتا عن بياناتهم البنكية السرية، وحتى للجهات التى يمتلكون فيها أرصدة مصرفية أو التى تقوم بإصدار البطاقات الائتمانية، والتى يمنع تقدمها بمثل هذا المتطلبات غير القانونية.