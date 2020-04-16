شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطى تونس يرتفع إلى 7.7 مليار دولار بعد قروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، ارتفاع احتياطى تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار) أى ما يعادل واردات 131 يوما، مستفيدا من قروض ومساعدات بحوالى مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك المركزى إن احتياطى العملة الصعبة فى هذه الفترة من العام الماضى كان فى حدود 14.3 مليار دينار، أى ما يغطى واردات 83 يوما.

Advertisements

حصلت تونس الأسبوع الماضى على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولى بهدف احتواء آثار فيروس كورونا. ومنح الاتحاد الأوروبى تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.