شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي التعاون المشترك لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/ سبل تنسيق التعاون ثنائيا ودوليا، لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - ضرورة التصدي للآثار الناجمة عن الوباء إنسانيا واقتصاديا، وتكثيف الجهود لحماية صحة الشعوب وسلامتهم.

وأكد الملك عبد الله عمق علاقات الصداقة بين الأردن والهند، والحرص على تطوير التعاون في مختلف المجالات. Advertisements

وقد دعا الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ووجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، تفاصيل الاجتماع وغرد: "الملك عبدالله الثاني يدعو، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، ويوجه الحكومة إلى إنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج".