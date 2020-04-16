شكرا لقرائتكم خبر عن كله ناجح.. وزير التعليم السعودى : نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التى تليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم السعودى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات فى التعليم العام إلى الصفوف التي تليها فى ظل أزمة كورونا الاستثنائية.

وغرد وزير التعليم السعودى قائلاً : استمراراً لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

كان الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية قد أعلن أنه تم تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 6380 حالة، موضحا أن حالات الشفاء داخل المملكة وصلت إلى 990 حالة، وإجمالى الوفيات 83 حالة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم وجيه رسائل توعوية لمساكن العمال بأكثر من لغة، لافتا إلى أن مساكن العمال ضمن "الأماكن الخطرة" بالنسبة لاحتمالات الانتشار.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليونى اصابة بالفيروس التاجى، ووصل عدد حالات الوفاة إلى أكثر من 134 ألف حالة، وتم الإعلان عن شفاء أكثر من نصف مليون شخص من هذا الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى كافة دول العالم، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر حركة المواطنين، والإغلاق الكامل وغيرها للسيطرة على تفشى هذا الوباء.