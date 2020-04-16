"تيكا" التركية تدعم مستشفى تونسي بمعدات طبية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الخميس، تقديم معدات طبية لأكبر مستشفى جامعي للتوليد في تونس.

وقالت "تيكا"، في بيان اطلع عليه الخليج 365، إنها قدمت دعما عاجلا لـ"مركز التوليد وطب الرضيع"، بمستشفى "وسيلة بورقيبة" بالعاصمة.

ويعتبر المركز أقدم مستشفى توليد في تونس، ويسجل سنويا معدل 14 ألف ولادة و30 ألف فحص.

ووفق البيان، قدمت "تيكا"عربات تمريض، وجهاز قياس نبض الجنين، وأسرة طبية للأطفال حديثي الولادة.

ونقل البيان عن منسقة "تيكا" بتونس صالحة تونا، قولها: "من خلال دعم المستشفى الذي شهد وفاة 15 رضيعاً العام الماضي بسبب العدوى، أردنا أن نكون في خدمة تحسين خدمات الرعاية الصحية التي تتلقاها الأمهات والمواليد الجدد".

وأضافت تونا: "نعتقد أن كل دعم للمؤسسات الصحية في تونس سيكون حيويًا في عملية مجابهة وباء كورونا".

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من جانبها، أعربت البروفيسورة دلندة شلي، رئيسة قسم بالمركز عن شكرها للوكالة التركية "تيكا.

وقالت شلي: "في الوقت الحالي، لا توجد لدينا أسرة طبية للمواليد الجدد، ولذلك تضطر الأمهات اللواتي يلدن طبيعياً أو بعملية قيصرية إلى إبقاء أطفالهن معهن في نفس السرير، وفق البيان.

وأضافت: "كان لدينا أيضًا نقص في أجهزة قياس نبض الجنين، والتي نعتبرها ثمينة لأنها ستنقذ حياة الأطفال من خلال توفير إمكانية المراقبة المستمرة لضربات قلب الجنين".

وتابعت: "لمدة 15 عامًا، كان لدينا عربات رعاية بسيطة حيث تتعرض الأدوية للحرارة ولا تكون محمية، وبفضل العربات التي حصلنا عليها (من تيكا) والتي تعتبر متقدمة جدًا، سنتمكن أخيراً من العمل وفقًا للمعايير وضمان سلامة المرضى".

والجمعة الماضي، قدمت "تيكا" نظام تصوير طبي إلى مستشفى "عبد الرحمن مامي" للأمراض الصدرية بمدينة أريانة، قرب العاصمة تونس، خصصته الحكومة لعلاج مرضى كورونا.

وحتى الأربعاء، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 780، بينها 35 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.