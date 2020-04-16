عفو رئاسي عن 460 سجينا في مصر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، قرارا بالإفراج عن 460 سجينا بمقتضى عفو رئاسي.

ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإن القرار يشمل الإفراج بالعفو عن 146 سجينا، والإفراج المشروط عن 314 آخرين، وذلك بمناسبة "عيد الشرطة"، الذي يوافق 25 أبريل/نيسان.

والإفراج المشروط يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم ذاته.

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ولم يتبين على الفور ما إن كان السجناء المشمولين بالعفو تم الإفراج عنهم بالفعل أم لا، كما لم يتضح ما إذا كان بينهم سجناء على خلفية سياسية.

ومؤخرا، تواترت دعوات من سياسيين وحزبيين بارزين، للسلطات المصرية، بضرورة إصدار عفو رئاسي عن سجناء والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، ارتفاع وفيات كورونا إلى 183، فيما بلغت حصيلة الإصابات 2505.

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