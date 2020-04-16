كورونا.. الحكومة اليمنية تفتتح 27 مركز عزل صحي

مبارك محمد/ الخليج 365



أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، افتتاح 27 مركز عزل صحي في 9 محافظات، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن علي الوليدي، المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ (حكومية)، قوله إن "الحكومة افتتحت 27 مركز عزل صحي في محافظات المهرة وحضرموت ومأرب (شرق)، وأبين ولحج وتعز والضالع وعدن (جنوب)، وشبوة (جنوب شرق).

وأشار الوليدي إلى أنه سيتم افتتاح مراكز عزل أخرى في حال انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكر أن وزارة الصحة تعتزم تعزيز فرص الاستجابة السريعة بـ16 كادرا صحيا لكل مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

Advertisements

كما ستوزع الوزارة 81 سيارة إسعاف على المحافظات التابعة لها، بحسب الوليدي.

وحتى مساء الخميس، لم يسجل اليمن سوى حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا تم إعلانها الجمعة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وتحذر منظمات إغاثية دولية من عواقب وخيمة لكورونا في حال تفشيه في اليمن، الذي يعاني ضعفا شديدا في القطاع الصحي، جراء الحرب المشتعلة منذ قرابة 6 سنوات.

ويشهد اليمن، منذ 2014، قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات عديدة بينها العاصمة صنعاء.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و107 آلاف، توفي منهم أكثر من 136 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 525 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.