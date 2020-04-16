الحكومة الليبية تعلن مقتل 25 من "الجنجويد" الداعمين لحفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، قتل أكثر من 25 عنصرا من "الجنجويد" الداعمين لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، محمد قنونو، عبر حساب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على "فيسبوك".
وقال قنونو، في تدوينته، "القضاء على أكثر من 25 عنصرا من الجنجويد (ميليشيات سودانية) الداعمين لميليشيات حفتر الإرهابية، في تقدم قواتنا البطلة فجر اليوم (الخميس) في محور المشروع، جنوبي العاصمة".
ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة "كورونا"، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 من الشهر الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير عدد من المدن من مليشيات حفتر، أبرزها صبراتة وصرمان، ما مكنها من السيطرة على كامل الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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