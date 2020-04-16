“دول مجلس التعاون” توافق على مقترح بإنشاء شبكة أمن غذائي موحدة

وافقت دول مجلس التعاون الخلیجي الیوم الخمیس على مقترح كويتي بإنشاء شبكة أمن غذائیة متكاملة خلیجیة موحدة لتحقیق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة التجارة والصناعة الكویتیة القول، في بيان، إن الدول كلفت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بالدراسة الفنیة للمقترح.

وعُقد اليوم اجتماع استثنائي عبر تقنیة الاتصال المرئي بین وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لاستعراض الجھود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعیات وآثار جائحة كورونا.

وذكرت وزارة التجارة الكويتية أن الوزراء المعنییين بحثوا أیضا الآثار الاقتصادیة لوباء كورونا على دول الخلیج، مشیرة إلى أن ھناك اجتماعات تنسیقیة دوریة بین وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بین مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجھھا