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وزير التعليم : نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة الاستثنائية.

وغرد قائلاً : استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

 

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