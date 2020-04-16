وزير التعليم : نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية.

وغرد قائلاً : استمراراً لجهود القيادة -أعزها الله- في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة #كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

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