والد الأديبة “هيفاء الجهني” في ذمة الله

صحيفة الخليج انتقل إلى رحمه الله تعالى والد الأديبة والكاتبه “هيفاء الجهني”، والذي توفي في المدنية المنورة . وكان من المعروف عن الفقيد “عبدالله يحي العروي الجهني” وجاهته ومعروفه بين الناس .

صحيفة الخليج الالكترونية التي ألمها الخبر تتقدم بصادق الموساة وخالص العزاء للأديبة “هيفاء” ، وتسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان . انشر الخبر :

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