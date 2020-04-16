التجارة تمنع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكل المتاجر

كشف متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين اليوم عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكل المتاجر؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء.

وقال خلال الإيجاز اليومي حول تطورات فيروس كورونا اليوم: ضبطت الوزارة 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع؛ منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار، وهناك نظام إلكتروني للتأكد من الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع.

وتابع: المستهلك السعودي أبدى التزاماً وسلوكاً سليماً خلال الأزمة.

وقال متحدث “التجارة”: استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة ولله الحمد، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات “برتقال وليمون” للسوق المحلي من دول جديدة.