شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية إعلامية من «الخليج 365».. دعوي شمال الرياض يُطلق مسابقة «وعي» ضمن جهود التوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق مكتب دعوة شمال الرياض مسابقة «وعي» بهدف نشر الوعي والتوعية المجتمعية في ظل جائحه وباء كورونا المستجد، من خلال برنامج “أثر” الذي يطرح برامج موسمية طوال العام.

وتستهدف المبادرة التوعية بمخاطر وباء كورونا على الصحة، وذلك من خلال سلسلة من الأفلام المصممة بطريقة «الموشن جرافيك» بمحتوى توعوي مترجمة لعدة لغات مع تفعيل مسابقة وهاشتاق #وعي حيث تصل الجوائز إلى ٥٠٠٠ ريال.

وتأتي هذه المبادرة التوعوية بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية التي تسعى دائما لدعم هذه الجهود المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة “منارات الهدى” وهي مؤسسة علمية وفقهيه معنية بنشاطات الداعية الشيخ الدكتور سعد الخثلان.

جدير بالذكر أن “صحيفة الخليج 365” الإلكترونية، تدعم مبادرة “وعي” إعلاميًا عن طريق تغطية أخبارها ونشر فعالياتها، وذلك ضمن مبادرة الصحيفة “صحتنا في منازلنا”.

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