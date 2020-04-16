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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزيرالتعليم حمد آل الشيخ،نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم عن بعد.
وقال الوزير إنه تجري الآن عمليات التقويم اختياريا مع بداية العام الدراسي الجديد في المهارات الأساسية لكل مادة لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي.
وأكد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الأول.
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