قطر: 392 إصابة جديدة ب"كورونا" والاجمالي الى 4103

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت قطر اليوم الخميس تسجيل 392 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 4103 حالات.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان ان بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة.

واضاف البيان انه تم اكتشاف ايضا بعض حالات الاصابة بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي.

واوضح انه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

Advertisements

وكشف عن تسجيل تسع حالات شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 415 حالة.

وذكر أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود إلى ارتفاع قدرة الوزارة وفرقها الطبية على تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس وتوسيع دائرة البحث إضافة إلى إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض سابقا.