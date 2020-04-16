تطبيق جديد يحول آيفون إلى كاميرا ويب.. تعرف عليه!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

يمكنك الآن استعمال كاميرا الهاتف الذكي أبل آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد ككاميرا ويب لأجهزة الماك أو الحواسيب المكتبية، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا ولجوء الكثيرين إلى العمل من المنزل.



وفقا لمجلة التكنولوجيا "بي سي فيلت"، فهناك بعض التطبيقات المختلفة، التي يمكن استعمالها للقيام بهذه المهمة، إلا أن المجلة الألمانية تنصح باستعمال تطبيق Kinonis EpocCam Webcam، الذي يمتاز بسهولة إعداده.

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ويمتاز الإصدار المجاني، الذي يتضمن إعلانات وعلامة مائية في بعض الأحيان، بأنه يعمل مع أجهزة الماك والحواسيب المكتبية، علاوة على أنه يعمل مع أي جهاز جوال من أبل مزود بنظام التشغيل "آي أو إس 10.3" على الأقل، حتى إذا كان موديلا قديما مثل آيفون 5 أو آيباد ميني 2.

وأوضحت "بي سي فيلت" أنه يتعين على المستخدم تثبيت التطبيق EpocCam على الهاتف الذكي آيفون أو الحاسوب اللوحي آيباد أولا، ثم الانتقال إلى الرابط www.kinoni.com على جهاز الماك أو الحاسوب المكتبي لتثبيت برنامج التشغيل لنظام ماك أو إس للإصدار 10.12 على الأقل، أو نظام مايكروسوفت ويندوز 7 على الأقل، وهنا يتعين على المستخدم اتباع خطوات التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز مجددا.

وبمجرد تشغيل البرنامج على جهاز الماك أو الحاسوب المكتبي يجب تشغيل التطبيق EpocCam على الجهاز الجوال، ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت لكي يبحث التطبيق عن الحاسوب الخاص بالمستخدم، وبمجرد تشغيل التطبيق على الحاسوب يتم دعم الفيديو ويتم تنشيط تطبيق EpocCam؛ حيث يتم نقل الفيديو إلى الحاسوب عن طريق شبكة الواي فاي، وعند استعمال تطبيق التراسل الفوري سكايب Skype مثلا، فإنه يجب الانتقال إلى إعدادات الصوت والفيديو واختيار تطبيق EpocCam من القائمة المنسدلة أعلى شاشة الفيديو.

وعند استعمال الإصدار المجاني من تطبيق EpocCam فإن جودة الفيديو تقتصر على 640*480 بيكسل، ويمكن الاستفادة من نقل الفيديو بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD عند تنزيل الإصدار EpocCam HD Webcam المدفوع.