السعودية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الخميس، تسجيل 59 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصل الرقم الإجمالي لعدد المتعافين إلى 990 حالة.

كما أشار المتحدث إلى تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووصل عدد الوفيات إلى 83 حالة بعد تسجيل 4 وفيات لغير سعوديين في البلاد بسبب الوباء، كانوا يعانون مشاكل صحية.

من جهة أخرى، أفادت الصحة السعودية أن مساكن العمال تعد ضمن "الأماكن الخطرة" بالنسبة لاحتمالات انتشار الوباء، وأشارت إلى أنها وجهّت رسائل توعوية لمساكن العاملين بأكثر من لغة.

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من جانبها، أكدت وزارة التجارة السعودية أنها سيّرت جولات بشكل مستمر للتأكد من توفر السلع والالتزام بالأسعار، مشيرة إلى أنها اتبعت نظاماً إلكترونياً للتأكد من الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع.

بدوره، أفاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الواردات الغذائية لا تزال تصل إلى المملكة بوفرة من الشركاء التجاريين.



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