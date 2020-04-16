دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة رسمية لهاتف Oppo A92s قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة الرسمية لهاتف Oppo المرتقب Oppo A92s، والتي تستعرض إختيارات الألوان التي ينطلق بها الهاتف قريباً.

في تسريبات نشرت عبر TENAA مؤخراً، كشف عن تصميم ومواصفات هاتف Oppo القادم Oppo A92s، ومن جديد تأتي الصور الرسمية لتقدم رؤية أوضح لتصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق هاتف Oppo A92s قريباً بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية وهو ما تؤكد عليه الصور الرسمية اليوم، ولقد أشارت تسريبات TENAA مؤخراً إلى أن الهاتف يأتي بحجم 6.57 إنش في الشاشة، بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما أشارت التسريبات إلى أن Oppo تقدم هذا الإصدار بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، أو قد يعود هذا المعدل لسرعة اللمس في الشاشة.

أيضاً يأتي هاتف Oppo A92s بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة، مع فلاش LED بتصميم غير تقليدي، كما يضم الهاتف فتحة لشريحة SIM وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر من إطار الهاتف، بينما يضم الجانب الأيمن زر التشغيل ومستشعر البصمة.

كما يدعم هاتف Oppo A92s الشحن عبر منفذ USB C، الذي يأتي إلى جانب ميكروفون رئيسي في الجزء السفلي من الهاتف، مع مدخل 3.5مم للسماعات، بينما يأتي مكبر صوتي ثانوي في الجزء العلوي من إطار الهاتف.

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ويدعم هاتف Oppo A92s نظام تشغيل Android 10، كما يأتي برقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن رقاقة Dimensity 800 تدعم هذا الإصدار، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

هاتف Oppo A92s يضم كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وأخر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع اثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يعد هاتف أحد إصدارات هذا العام من فئة هواتف 5G، كما يأتي بقدرة بطارية 3920 mAh، مع ثلاثة من الإختيارات في الألوان.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة رسمية لهاتف Oppo A92s قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.