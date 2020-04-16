دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف nubia Play ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5100 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق هاتف nubia Play رسمياً في مؤتمر يعقد في 21 من أبريل، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 5100 mAh، كما كشف إعلان تشويقي عن صندوق تغليف الهاتف.

كشف Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة nubia عن قدرة البطارية في هاتف nubia Play المرتقب، والذي يضم بطارية 5100 mAh، كما أكد على أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W عبر USB-PD، من خلال تقنية شحن Quick Charge 4.0.

لم تؤكد التسريبات حتى الآن عن فئة رقاقة المعالج المستخدمة في nubia Play، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، أو معالج أخر.

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من جانب أخر يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما تشير التوقعات إلى أن nubia Play هو بداية لخط إنتاج جديد من هواتف الشركة المتوسطة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار وخطط nubia القادمة في مؤتمر الشركة المقرر عقده في 21 من أبريل.

المصدر

هذا الموضوع هاتف nubia Play ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5100 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.