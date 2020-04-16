63 شاحنة مساعدات أممية تدخل "إدلب" عبر تركيا

هطاي/الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الخميس، 63 شاحنة مساعدات إلى محافظة إدلب السورية عبر الأراضي التركية. وتوجهت الشاحنات إلى إدلب عبر معبر جيلوة غوزو الحدودي بقضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا. ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها. ويقطن إدلب وريفها نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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