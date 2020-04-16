كورونا.. ارتفاع الإصابات بالسعودية إلى 6380

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت السلطات السعودية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 6380 إصابة، و83 وفاة.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنه "تم تسجيل 518 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 6380".
كما تم تسجيل 4 وفيات، رفعت الإجمالي إلى 83، بحسب المتحدث باسم الوزارة محمد عبد العالي.
ولفت عبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "عدد المتعافين وصل 990 من إجمالي الإصابات، بعد شفاء 59 حالة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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