كورونا.. قطر تسجل 392 إصابة وإجمالي المتعافين يصل 415

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر، الخميس، تسجيل 392 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية، ليصل الإجمالي إلى 4103.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن "بعض الإصابات الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين، بينما تعود معظم الحالات الجديدة الأخرى للعمالة الوافدة".



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وأضافت "كما تم اكتشاف بعض الإصابات بين مواطنين ومقيمين ممن توجهوا للقطاع الصحي بسبب وجود أعراض التهاب في الجهاز التنفسي".



ولفتت الوزارة إلى أنه "بتسجيل 9 حالات تماثلت للشفاء، يصل الإجمالي إلى 415"، فيما استقر عدد الوفيات عند 7.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و94 ألفا، توفي منهم أكثر من 135 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 520 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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