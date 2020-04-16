للمرة الأولى.. تهنئة من رئيس موريتانيا الجديد إلى بشار الأسد

نواكشوط/ الخليج 365

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الخميس، تهنئة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، هي الأولى له منذ توليه منصبه مطلع أغسطس/ آب 2019.

جاء ذلك في برقية وجهها الغزواني لبشار الأسد، بمناسبة احتفال سوريا بعيدها الوطني الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، حسبما أفادت وكالة أنباء موريتانيا الرسمية.

ونصت البرقية على أنه "بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية، بعيدها الوطني، يسعدني أن أعبر عن أحر التهاني، متمنيا للشعب السوري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء".



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وأضاف الغزواني: "كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".



ولا تزال موريتانيا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع النظام السوري، حيث تواصل السفارة الموريتانية لدى دمشق عملها، كما تمارس سفارة النظام لدى نواكشوط نشاطها.



ومن حين لآخر، يجري القائم بأعمال سفارة النظام السوري لدى نواكشوط، لقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين.





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