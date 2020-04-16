الصحة : تسجيل 4 وفيات و 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الأربعاء .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 6380 حالة حتى الآن.

وقال متحدث وزارة الصحة: إجمالي الحالات في المملكة ٦٣٨٠ حالة، بينها ٥٣٠٧ حالات نشطة، منها ٧١ حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

وتابع : تم تسجيل ٥٩ حالة تعافي، ليصل الإجمالي في المملكة إلى ٩٩٠ حالة وتسجيل ٤ وفيات جديدة، تراوحت أعمارهم بين ٣٥ إلى ٨٩ عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى ٨٣ حالة