جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف توزع 1000 سلة غذائية

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قامت جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بالطائف بإعداد أكثر من 1000 سلة غذائية لمستفيدي الجمعية من الأيتام و الأرامل داخل محافظة الطائف و القرى التابعة لها, وذلك مساندةً لهم في ظل ظروف حظر التجول حيث نقوم الجمعية من خلال خطة منظمة و متفنة بالتنسيق مع الأسر هاتفياً و إيصال السلال الغذائية إلى منزل كل مستفيد وتعقيمها قبل استلامها من المستفيد .
ذكر مناحي الغرمول نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية أن مبادرة إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين من الأرامل و الأيتام جاءت تلبية للحملة المباركة التي أطلقها سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حملة براً بمكة حيث قامت الجمعية بنجهيز و إعداد 1000 سلة غذائية تحتوي على أكثر من 12 طن من التمور بالإضافة إلى المكونات الأساسية من الأرز و الزيت و السكر و الطحين و مواد غذائية مختلفة .
يذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة الطائف كهاتين تكفل 5200 يتيم و يتيمة داخل محافظة الطائف وما جاورها و تقدم لهم الخدمات الأسرية و الاجتماعية و الصحية و الثقافية و التربوية من خلال حزمة من البرامج المتنوعة على مدار العام .
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