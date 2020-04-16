ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 4869

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع بعد تسجيل 92 وفاة جديدة ليصل إلى 4869، وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض وصل إلى 77995. انشر الخبر :

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