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ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 4869

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس المستجد في إيران ارتفع بعد تسجيل 92 وفاة جديدة ليصل إلى 4869، وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمرض وصل إلى 77995.

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