مورا: توتنهام سيعاني لإيجاد لاعب كبير مثل كين

قال لوكاس مورا مهاجم توتنهام هوتسبير إن ناديه سيعاني لإيجاد بديل للقائد هاري كين إذا رحل عن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية هذا الموسم.

ويمتد عقد كين مع توتنهام حتى 2024 لكنه قال الشهر الماضي إنه قد يغادر اذا لم يمض النادي اللندني في الاتجاه الصحيح.

وقال البرازيلي مورا “أنا متأكد من أن توتنهام يستقبل كل موسم عروضا لكين. أريد أن يبقى لأنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وليس من السهل العثور على لاعب مثله”، وأضاف “يعرف الجميع أنه لاعب كبير، أنا واثق من أن مورينيو يريد الاحتفاظ به ويعتمد عليه في الفترة المتبقية من الموسم ويضعه في حساباته بالموسم المقبل أيضا”.

ويتعافى كين، الذي سجل 11 هدفا في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم، من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية بينما توقفت كرة القدم الانجليزية لأجل غير مسمى بسبب جائحة كوفيد 19.

واحتل توتنهام المركز الثامن قبل توقف الدوري بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.