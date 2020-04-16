من الطبيعي جداً ان تتزايد الطلبات في الأونة الأخيرة على المنتجات الصحية من الكمامات والقفازات والمعقمات في ظل إنتشار فيروس كورونا في جميع انحاء العالم، بالإضافة للمواد الغذائية نظراً لأن الناس ستلتزم بالبقاء في المنازل لحظر التجول، ولكن من غير الطبيعي كما شاهدنا ان يقوم بعض الإنتهازيين بإستغلال هذا الظرف والكرب في رفع أسعار هذه المنتجات بشكل جنوني للغاية !، فبدلاً من ان تقوم هذه الشركة او الصيدلية او المورد بالتعاون مع كافة أفراد المجتمع في هذه الأزمة بعدة أشكال، سواء كان ذلك بتوزيع بعض الكميات بشكل مجاني على المحتاجين او عمل تخفيضات وعروض عليها، فإنهم قاموا باللجوء إلى أبشع الطرق وهي الإنتهازية والإستغلالية لحاجة الناس .

انا واعوذ بالله من هذه الكلمة، قد أستطيع و غيري كذلك ان يستطيع مقاومة هذا الجشع وشراء المنتجات اللازمة رغم إرتفاعها، ولكن غيرنا من الناس قد لايستطيع شراءها بهذا السعر الباهظ! فهل يعقل بأن سعر علبة الكمامة الذي يحتوي على ٥٠ حبة، يرتفع من ٢٥ ريال الى ٥٠ ريال !!! ، وهل يعقل بأن سعر كيس الليمون يرتفع من ريالين الى ٨:٩٥ ريال! .

ما أريد ان اوجهه لأصحاب تجارة الإنتهاز، ان يكفو عن هذه الطرق والأساليب التي إن صح وصفي

فإنه لايفعلها إلا شخص عديم الوجدان والإنسانية، فالواجب عليكم هو ان يكون لديكم مسؤولية إجتماعية إتجاه الناس في هذه الأزمة تحديداً وذلك بالطرق التي ذكرتها مسبقاً، وبإذن الله هذا الوقت سوف يمضي وستتلاشى هذه الأزمة من الوجود، ولكن ثقوا بأن مافعلتموه لن يمضي في ظل وجود رب عادل يعلو السماء سبحانه وتعالى .

كتبه: سعد السعيدان

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