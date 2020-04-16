نشر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز , مقطع فيديو للملك سلمان بن عبدالعزيز , عندما كان أميراً لمنطقة الرياض , وهو يستذكر مواقفه الطفولية مع والده المؤسس عبدالعزيز.

وتحدث خادم الحرمين الشريفين بالفيديو , بأنه أثناء مرورهم بأحد الشوارع توقف الملك عبدالعزيز عند أحد الدكاكين لشراء حلاوة لأطفاله.

وأضاف بأنه عند الحج في مكة يعتبر أعياد لأنهم أطفال.

ودعا الملك سلمان في الفيديو , المواطنين لأن يروا الإمكانيات التي لديهم الأن عما كانت في السابق. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “نايف بن ممدوح” ينشر فيديو للملك سلمان يستذكر مواقف طفوليه مع والده المؤسس “عبدالعزيز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.