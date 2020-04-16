حالات الشفاء من كورونا في الكويت ترتفع إلى 225

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الخمیس شفاء 19 حالة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 225 حالات. وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین. انشر الخبر :

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