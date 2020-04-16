مشرفة لغة عربية تقيم حفل تخرج لطالباتها

في بادرة هي الأولى من نوعها مشرفة لغة عربية تقيم حفل تخرج للطالبات على مستوى المملكة وذلك يوم الأحد ٢٦-٨-١٤٤١ – ١٩-٤-٢٠٢٠م

قامت المشرفة التربوية في تعليم شرق مكة المكرمة الأستاذة: صفية يحيى الزهراني بالإعلان عن حفل للخريجات تحت شعار : ( عن بعد… بالتخرج نفرح سوى). وقامت بإعداد التشويقات للحفل واستقبال إضافات الطالبات اللاتي هن محط اهتمامها في هذه الفترة التي تمر بها البلاد من مواجهة جائحة فايروس كورونا .

خاصة وقد ألغيت حفلات التخرج والاجتماعات امتثالا لتعليمات ولي الأمر. ومن منطلق تحقيق شعار كلنا مسؤول عزمت على إدخال السرور إلى قلوب الطالبات على مستوى مملكتنا العظمى، واستهدف الحفل خريجات الصف الثالث الثانوي

وذكرت أن هناك فقرة خاصة للطلاب ، وفقرات ومفاجآت أخرى منوعة، وتقدم للجميع دعوة عامة لمتابعة الحفل.